Wieder fehlte nur ein Tor: Schwazer Handballer verloren erneut knapp

Schwaz – Nach dem klaren 27:34 gegen den HC Hard blieben die Schwazer am Samstag ihrer Krimi-Linie in der Handball Liga Austria (HLA) treu und absolvierten gegen den HC Ferlach ein Spiel auf Messers Schneide. Am Ende mussten sich die Silberstädter nur knapp mit 33:34 geschlagen geben. Es war das vierte von fünf Schwazer HLA-Spielen, das mit einem Tor Unterschied endete. Damit halten die Tiroler aktuell bei zwei Saisonsiegen. (tt.com)