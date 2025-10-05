Motorradfahrer (21) raste in Wiesing der Polizei davon: Kennzeichen abgenommen

Wiesing – Als er einen „Wheelie“ auf der L215 in Wiesing demonstrierte, stach ein zunächst unbekannter Motorradlenker am Samstag gegen 15.20 Uhr einer Polizeistreife ins Auge. Die Beamten führten gerade Verkehrskontrollen durch, als sie den Biker sahen. Sie wollten den Mann anhalten, dieser gab jedoch Gas. Mit teils massiv überhöhter Geschwindigkeit raste er in Richtung Münster, gefährdete durch riskante Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer. Die Beamten verfolgten den Unbekannten zunächst, brachen die Verfolgung aber ab, um die Lage zu entschärfen.