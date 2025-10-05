Motorradfahrer (21) raste in Wiesing der Polizei davon: Kennzeichen abgenommen
Wiesing – Als er einen „Wheelie“ auf der L215 in Wiesing demonstrierte, stach ein zunächst unbekannter Motorradlenker am Samstag gegen 15.20 Uhr einer Polizeistreife ins Auge. Die Beamten führten gerade Verkehrskontrollen durch, als sie den Biker sahen. Sie wollten den Mann anhalten, dieser gab jedoch Gas. Mit teils massiv überhöhter Geschwindigkeit raste er in Richtung Münster, gefährdete durch riskante Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer. Die Beamten verfolgten den Unbekannten zunächst, brachen die Verfolgung aber ab, um die Lage zu entschärfen.
Durch weitere Erhebungen konnte wenig später ein 21-Jähriger als Lenker ausgeforscht werden. „Im Zuge einer durchgeführten Überprüfung des gelenkten Motorrads wurden erhebliche technische Mängel festgestellt“, so die Polizei. Wegen Gefahr im Verzug wurde dem Mann die Kennzeichentafel an Ort und Stelle abgenommen. Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. (TT.com)