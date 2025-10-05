Tiroler Polizei nahm Zechpreller mit Aufenthaltsverbot fest

Längenfeld – Ermittlern der Polizeiinspektion Sölden gelang es, einen 42-Jährigen als mutmaßlichen Zechpreller auszuforschen. Wie die Beamten berichten, soll der Mann zwischen 18. und 21. September in einem Erholungsbetrieb in Längenfeld mehrmals Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, ohne diese zu bezahlen. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wie sich herausstellte, besteht gegen den Polen ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Er wurde am Samstag in einem Hotel, in das er sich eingemietet hatte, festgenommen und anschließend ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck gebracht. Laut Polizei ist der 42-Jährige geständig. Die Ermittlungen laufen noch. (TT.com)