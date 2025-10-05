Brand auf Bauernhof in Tannheim: 54-Jähriger erlitt Verbrennungen und Rauchgasvergiftung

Tannheim – Durch lautes Knistern wurde ein 54-Jähriger in Tannheim kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag aus dem Schlaf gerissen. In einem Zimmer im Erdgeschoss des von ihm bewohnten Bauernhofs war ein Brand ausgebrochen. Der Mann versuchte selbst, das Feuer einzudämmen. Nachdem das nicht gelang, wählte er den Notruf.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Grän und Tannheim konnten ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Teile des Bauernhofs verhindern. Kurz vor 2 Uhr war das Feuer gelöscht. Der entstandene Sachschaden ist laut Polizei erheblich.

Der 54-Jährige erlitt leichte Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.