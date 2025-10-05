Wanderer gerieten in der Wildschönau in Notlage: Von Bergrettern ins Tal begleitet

Wildschönau – Mit zwei vom Weg abgekommenen und schlecht ausgerüsteten Wanderern waren die Polizei, 13 Mitglieder der Bergrettung Wörgl-Niederau und ein Suchhund am Samstagnachmittag beschäftigt.

Eine 23-jährige Deutsche und ihr 25-jähriger Landsmann waren gegen 16.30 Uhr von der Talstation der Markbachjochbahn in Niederau in Richtung Markbachjoch aufgebrochen. Sie kamen aus unbekannter Ursache vom markierten Weg ab und gerieten in einen unwegsamen, steilen Graben, dem sie entlang eines Baches talwärts folgten. Nachdem sie nicht mehr weiterkamen, wählten sie den Notruf.