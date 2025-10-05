Absam feierte zehnten Sieg

Scheibenschießen in der Tiroler Liga, Umhausen und Brixen weiter sieglos

Die SPG Oberland West blieb gegen Umhausen am Ball und fuhr einen 1:0-Heimsieg ein.
© Zangerl

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305