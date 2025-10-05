Teures Wohnen

Kunst-Installation macht gegen Wohnungsnot in Innsbruck mobil

Die Silhouette des Hauses steht für „Suche Wohnung!“.
© IKM/F.Bär
Liane Pircher

Von Liane Pircher

Warum eine Kunstaktion zwischen zwei Straßen alle mit der Nase auf die prekäre Wohnungsnot hinstoßen will.

