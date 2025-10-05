Ruf nach Regulierungen
KI-Bücher fluten Online-Handel: Ein großartiges Kind – ohne echte Seele
Im stationären Handel tun sich die KI-Werke aktuell noch schwer, die meisten Buchhandlungen, wie auch die Tyrolia, nehmen sie nicht in den Bestand auf. Online sind sie vor allem auf Amazon zu finden.
© unsplash
Immer mehr KI-generierte Kinderbücher schlagen am Buchmarkt auf – und versetzen die Branche in Aufruhr. Denn hinter den „Werken“ scheint ein lukratives Geschäftsmodell zu stecken. Und wenig rechtliche Handhabe.