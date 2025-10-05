Rookie-Sieg in Mandalika, Weltmeister Marquez bei Crash schwer verletzt

Mandalika – Das turbulente Moto-GP-Rennen in Mandalika brachte einen Rookie-Sieg durch Fermín Aldeguer gebracht und bescherte Weltmeister Marc Márquez nach einem frühen Crash mit Marco Bezzecchi einen Schlüsselbeinbruch. Der 20-jährige Spanier Aldeguer aus dem Gresini-Team ist hinter Marc Márquez der zweitjüngste Moto-GP-Sieger überhaupt. Jubeln durfte auch KTM, Pedro Acosta (ESP) kam auf Platz zwei, Brad Binder (RSA) auf Platz vier. Als Dritter reihte sich Álex Márquez (ESP) ein.

Grand Prix von Indonesien MotoGP (27 Runden à 4,301 km/116,127 km): 1. Fermin Aldeguer (ESP) Ducati 41:07,651 Min. - 2. Pedro Acosta (ESP) KTM +6,987 Sek. - 3. Alex Marquez (ESP) Ducati +7,896 - 4. Brad Binder (RSA) KTM +8,901. Ausgeschieden u.a.: Marc Marquez (ESP) Ducati

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen): 1. und Weltmeister Marc Marquez 545 Pkt. - 2. Alex Marquez 362 - 3. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 274. Weiter: 5. Acosta 215 - 11. Binder 118

Nächstes Rennen: Grand Prix von Australien am 19. Oktober in Phillip Island

Bezzecchi räumte Marc Márquez in Runde eins ab, beide landeten im Kiesbett. „Das ist nicht das beste Rennen nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, aber Marco ist schon gekommen und hat sich entschuldigt. Manchmal passiert es mir, manchmal wen anders, das ist die Moto-GP.“ Er werde nun nach Madrid fliegen und ein CT machen lassen. „Entweder sind die Bänder des Schlüsselbeins gerissen, oder das Schlüsselbein hat eine Fraktur. Das müssen wir herausfinden“, erklärte Márquez.

Ob eine Operation nötig sein wird, werde sich weisen, er wolle so schnell wie möglich zurückkehren, sagte der Ducati-Pilot. Die rechte Schulter ist bereits mehrfach operiert worden. „Superhappy“ war indes Sieger Aldeguer. „Für einen Rookie leisten wir unglaubliche Arbeit.“ Zufrieden war man auch im KTM-Lager. „Wir wissen, wo das Bike Probleme hat, deshalb müssen wir glücklich über das Podium sein“, sagte Acosta.