Unter der Haube
Schwester gratulierte Brautpaar: Ehemaliger ÖSV-Athlet feierte Hochzeit
Luis Stadlober und seine Vanessa feierten Hochzeit. Schwester Teresa zählte zu den ersten Gratulantinnen.
© Instagram/teresastadlober
Ein Hoch auf die Liebe! Luis Stadlober gab am Wochenende seiner Vanessa das Ja-Wort. Der ehemalige ÖSV-Langläufer und seine Angetraute hatten sich erst im Vorjahr verlobt. Nun folgte die Hochzeit.
Schwester Teresa, rot-weiß-rote Medaillenhoffnung bei den Olympischen Winterspielen 2026, teilte Fotos von der Zeremonie auf Instagram.
Luis Stadlober gewann in seiner Karriere sieben Staatsmeistertitel, lief im Weltcup dreimal in die Top 30 und nahm 2018 an den Winterspielen in Pyeongchang teil. 2019 gab der heute 34-Jährige seinen Rücktritt vom Profisport bekannt. (TT.com)