Schwester gratulierte Brautpaar: Ehemaliger ÖSV-Athlet feierte Hochzeit

Ein Hoch auf die Liebe! Luis Stadlober gab am Wochenende seiner Vanessa das Ja-Wort. Der ehemalige ÖSV-Langläufer und seine Angetraute hatten sich erst im Vorjahr verlobt. Nun folgte die Hochzeit.

Schwester Teresa, rot-weiß-rote Medaillenhoffnung bei den Olympischen Winterspielen 2026, teilte Fotos von der Zeremonie auf Instagram.