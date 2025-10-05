700.000 Betroffene in Österreich
Depression ist mehr als ein Beinbruch: Das sagt ein Experte über Entstehung und echte Hilfe
Eine psychische Überlastung schleicht sich langsam an. Bei ersten Symptomen wie Schlaflosigkeit oder deutlich weniger Freude im Alltag sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.
© iStockphoto
Österreichweit müssen 700.000 Personen mit einer Depression leben. Am 5. Oktober sensibilisiert der europäische Aktionstag für diese Volkskrankheit. Ein Experte erklärt, was wirklich hilft.