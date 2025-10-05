Zwischen Frost und Sonne: So wird das Wetter die kommenden Tage in Tirol

Dem April sagt man gerne nach, dass er „macht, was er will“. Wettertechnisch könnte der Oktober den Frühjahrsmonat mit dieser Behauptung derzeit ablösen. Regen, Frost, Schnee und immer wieder Sonne: Das alles hat das Wetter in Tirol die kommenden Tage im Angebot.

Innsbruck – Blickte man in den vergangenen Tagen auf das Thermometer, hing es sehr von der Tageszeit ab, ob gefühlt noch Spätsommer oder schon Winteranfang ist. Während es in der Früh in Teilen Tirols „zapfig“ war und man sich mit Temperaturen nahe am Nullpunkt auseinandersetzen musste, kletterte das Thermometer an den sonnigen Nachmittagen oft in angenehme, fast schon spätsommerliche Höhen. Dazwischen zogen immer wieder vereinzelte Regenschauer durch das Land.