Russell triumphierte in Singapur, McLaren fixierte ersten WM-Titel

Russell vor Verstappen, Norris und Piastri – und dennoch stieg die größte Feier des Tages im Lager von McLaren.

Mercedes-Pilot George Russell hat beim Formel-1-Nachtrennen in Singapur einen souveränen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Bei schwülen Bedingungen fuhr der Brite am Sonntag zu seinem zweiten Erfolg in diesem Jahr, Titelverteidiger Max Verstappen belegte im Red Bull den zweiten Rang vor McLaren-Fahrer Lando Norris. Dessen Kollege Oscar Piastri büßte als Vierter einige Punkte im WM-Kampf ein, durfte sich mit seinem Team aber über den vorzeitigen Gewinn der Konstrukteurswertung freuen.

Das Papaya-Team kann in den verbleibenden sechs Rennwochenenden nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. In der Einzelwertung liegt Spitzenreiter Piastri nun 22 Punkte vor Norris, der drei Zähler aufholte. Verstappen hat als Dritter noch einen Respektabstand von 63 Punkten. Während der Niederländer es erneut verpasste, erstmals in Singapur zu triumphieren, jubelte Russell über seinen fünften Grand-Prix-Sieg.

In den Stunden vor dem Grand Prix regnete es in Singapur leicht, der Marina Bay Street Circuit trocknete aber vor dem Start noch auf. Verstappen plante als einziger der Topfahrer mit der schnellsten Soft-Reifenmischung einen Angriff auf Pole-Setter Russell, der wie die beiden McLaren-Piloten auf den Medium-Reifensatz setzte. Russell verteidigte seine Spitzenposition im „Silberpfeil“ allerdings souverän, dahinter schob sich Norris mit einem starken Start aggressiv und mit leichter Berührung an Piastri vorbei. „Das war nicht sehr teamorientiert“, monierte der hörbar frustrierte Australier am Funk.

Russell zog in Führung liegend davon, dahinter kam Norris mit einem leicht beschädigten Frontflügel nicht an Verstappen vorbei. Piastri konnte unterdessen nicht mit seinen beiden WM-Rivalen mithalten und verlor einige Sekunden. In der 20. von 62 Runden absolvierte Verstappen seinen einzigen Boxenstopp. Das McLaren-Duo konterte nicht direkt, sondern wartete mit dem Reifenwechsel ab. Zu Änderungen an der Hackordnung führte die unterschiedliche Strategie aber nicht, wenig später hatten alle Fahrer in gleicher Reihenfolge den härtesten Reifensatz montiert. Ein langsamer Stopp von Piastri hatte keine negativen Auswirkungen für den WM-Leader.

Überholmanöver gab es auf dem Stadtkurs trotz vier kurzer DRS-Zonen kaum. 17 Runden vor Rennende drehte sich Sauber-Pilot Nico Hülkenberg in den Notausgang. Der Deutsche konnte weiterfahren und vermied eine Safety-Car-Phase, die den Grand Prix womöglich kurzweiliger gestaltet hätte. Russell drehte an der Spitze mit Respektabstand seine Runden, hinter ihm erlebte Verstappen wegen eines Verbremsers eine Schrecksekunde. Norris rückte auch dank mehrerer Überrundungen wieder näher heran, kam aber nicht mehr am viermaligen Champion vorbei.