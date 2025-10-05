Bewohnerin in Sicherheit gebracht

Dachstuhl fing Feuer: Bauernhof in Erpfendorf nach Brand unbewohnbar

Die Einsatzkräfte vor Ort konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.
© ZOOM.TIROL

