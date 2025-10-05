Politisches Buch
„Keine Machtergreifung wie bei Adolf Hitler“: Wie Rechtspopulisten den Staat aushöhlen
Viktor Orbán und Giorgia Meloni führen in Ungarn und Italien die Regieurngen an. Orbán sei das „Vorbild“ der Rechtspopulisten, analysiert Peter R. Neumann. Meloni gebe sich in Brüssel anders als in Italien.
© Stefano Carofei
Was verbindet Rechtspopulisten in Europa und den USA? Was macht sie gefährlich? Und wie kann sich die liberale Demokratie wehren? Der Extremismusforscher Peter R. Neumann sucht Antworten.