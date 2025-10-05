Lucky Punch

Spätes Siegtor im Westliga-Derby: Matchwinner Hager ließ Schwaz durchatmen

Mit einem Doppelpack führte Innenverteidiger Stefan Hager die Schwazer zurück auf die Siegerstrafe – und ballte die Faust.
© Schönherr
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305