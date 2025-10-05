43-Jähriger verlor auf Inntalautobahn bei Wattens Kontrolle über sein Auto

Ein Autofahrer aus Südtirol verlor am Sonntagvormittag auf der Inntalautobahn bei Wattens die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Anpralldämpfer.

Am Sonntag gegen 10 Uhr fuhr ein 43-jähriger Bozner mit seinem Auto auf der Inntalautobahn (A12) in Fahrtrichtung Kufstein. Bei der Autobahnausfahrt Wattens verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Anpralldämpfer. Das Fahrzeug kam daraufhin stark beschädigt auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.