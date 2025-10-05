In Frankreichs neuer Regierung sind viele bekannte Gesichter

Ex-Wirtschaftsminister Le Maire wird neuer französischer Verteidigungsminister. Zahlreiche Ämter blieben gleich.

Paris – Knapp einen Monat nach dem Sturz der bisherigen Regierung hat Frankreich eine neue Regierung, mit vielen alten Gesichtern. Ex-Wirtschaftsminister Bruno Le Maire übernimmt darin das Verteidigungsministerium, wie der Generalsekretär des Elysée-Palastes, Emmanuel Moulin, Sonntagabend in Paris mitteilte. An die Spitze des Wirtschafts- und Finanzministeriums wurde der frühere Industrieminister Roland Lescure ernannt.

Zahlreiche bisherige Minister behalten ihre Posten, unter ihnen Außenminister Jean-Noël Barrot, Innenminister Bruno Retailleau, Justizminister Gérald Darmanin und Bildungsministerin Elisabeth Borne. Selbst Kulturministerin Rachida Dati, gegen die 2026 ein Korruptionsprozess ansteht, bleibt im Amt.