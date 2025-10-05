Derby-Trendwende und Inzinger Favoritensieg: So lief der Auftakt der Ringer-Bundesliga
Kampferprobt ist Stefan Gastl. Aber im Ranggeln und nicht im Ringen. Aber die Feuertaufe in seiner neuen Sportart hätte zum Auftakt der Ringer-Bundesliga wohl nicht prickelnder ausfallen können. Der Wildschönauer zählte am Samstag im unteren Play-off beim 28:20-Sieg von Hötting/Hatting bei Vollkraft Innsbruck mit seinem gewonnenen Freistil-Kampf gegen Legionär Rafik Mikheev zu den Derbyhelden. Und er war mitverantwortlich für eine Wende – fünf von sechs Derbys hatte Hötting/Hatting zuvor nicht gewonnen. „Jetzt haben sie es verdient geschafft“, zog Vollkraft-Obmann Peter Lercher den Hut.
Im oberen Play-off bejubelte der RSC Inzing einen 32:20-Heimsieg gegen Götzis. Und legte beim Trainer-Comeback von Weltklasse-Athletin Martina Kuenz den Grundstein für den fünften Finaleinzug in Serie. „Eine geschlossene Mannschaftsleistung“, freute sich Inzing-Obmann Daniel Posch nach Halbzeit-Rückstand über den erfreulichen Einstand der Neo-Legionäre: Manvel Khndzrtsyan und Oleksii Boruta – beide holten jeweils die volle Punktzahl. Wie auch Lokalmatador Aker Schmid beim Comeback. Und Michael Wagner und Daniel Gastl machten in 12 beziehungsweise 18 Sekunden kurzen Prozess – die Zuschauer waren aus dem Häuschen.