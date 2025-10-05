Derby-Trendwende und Inzinger Favoritensieg: So lief der Auftakt der Ringer-Bundesliga

Kampferprobt ist Stefan Gastl. Aber im Ranggeln und nicht im Ringen. Aber die Feuertaufe in seiner neuen Sportart hätte zum Auftakt der Ringer-Bundesliga wohl nicht prickelnder ausfallen können. Der Wildschönauer zählte am Samstag im unteren Play-off beim 28:20-Sieg von Hötting/Hatting bei Vollkraft Innsbruck mit seinem gewonnenen Freistil-Kampf gegen Legionär Rafik Mikheev zu den Derbyhelden. Und er war mitverantwortlich für eine Wende – fünf von sechs Derbys hatte Hötting/Hatting zuvor nicht gewonnen. „Jetzt haben sie es verdient geschafft“, zog Vollkraft-Obmann Peter Lercher den Hut.