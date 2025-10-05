Hamas und Israel beraten in Ägypten zu Gaza-Waffenruhe

Mit Blick auf eine erhoffte Waffenruhe im Gaza-Krieg sollen am Montag Vertreter Israels und der islamistischen Hamas in Ägypten über weitere Details zu dem von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Friedensplan beraten. Im Mittelpunkt der Gespräche, die meist über Vermittler laufen, steht nach Angaben des Außenministeriums in Kairo zunächst die Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gegenzug für palästinensische Gefangene.

Trump geht davon aus, dass es bei den heute Verhandlungen über seinen Friedensplan für ein Ende des Gaza-Kriegs noch in dieser Woche Ergebnisse geben wird. "Mir wurde gesagt, dass die erste Phase diese Woche abgeschlossen sein sollte, und ich bitte alle, SICH ZU BEEILEN", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Er setzte seinen Post nur wenige Minuten vor Ablauf einer "letzten" Frist ab, die er selbst am Freitag der islamistischen Hamas für eine Einigung gesetzt hatte.

Eine Delegation mit dem höchsten Hamas-Anführer im Ausland, Khalil al-Haja, an der Spitze reise für die Verhandlungen nach Kairo, teilte die Terrororganisation mit. Ron Dermer, Minister für strategische Angelegenheiten, soll bei den Gesprächen in Ägypten die israelische Delegation anführen. Auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner werden erwartet.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuvor betont, Israel und die USA seien entschlossen, die indirekten Verhandlungen mit der Hamas auf wenige Tage zu beschränken.

Ort und Ablauf der Gespräche wurden nicht öffentlich bestätigt. Medienberichten zufolge kommen sowohl die Hauptstadt Kairo als auch der Touristenort Sharm el-Sheikh infrage. Ägypten, Katar und die USA vermitteln im Konflikt zwischen Israel und der Hamas.