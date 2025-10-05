Kalifornische Nationalgarde nach Portland entsandt

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump hat das US-Verteidigungsministerium rund 200 Angehörige der kalifornischen Nationalgarde von Los Angeles nach Portland in Oregon verlegt. Sie würden dort die US-Einwanderungsbehörde ICE und andere Bundesbehörden unterstützen, teilte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Sonntagabend mit. Die Verlegung erfolgte, obwohl ein Bundesgericht am Samstag die Entsendung vorerst blockiert hatte.

Um die gerichtliche Blockade offenbar zunächst zu umgehen, machte die US-Regierung nicht die Nationalgarde in Oregon mobil, sondern verlegte stattdessen Truppen aus Kalifornien nach Portland. Die vom US-Präsidenten in seiner ersten Amtszeit ernannte Bundesrichterin Karin Immergut hatte zuvor am Samstag eine einstweilige Verfügung damit begründet, dass die Entscheidung des Präsidenten "schlichtweg jeder sachlichen Grundlage" entbehre. Es gebe keine Beweise dafür, dass die jüngsten Proteste das Ausmaß einer Rebellion erreichten oder die Protestierenden die Strafverfolgung ernsthaft behindert hätten. Die Verfügung gilt zunächst bis zum 18. Oktober. Das Weiße Haus hatte bereits angekündigt, Berufung einlegen zu wollen.