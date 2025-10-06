Wegweisende Entscheidung

Spekulation wird Riegel vorgeschoben: Höchstgericht bestätigt Bauverbotszonen

In Umhausen wurden alle Grundstücke, die vor mehr als 15 Jahren als Bauland gewidmet wurden, für die aber kein Bedarf besteht, als Bauverbotszonen ausgewiesen.
© Parth
Peter Nindler

Um Spekulation mit Baulandüberhang zu verhindern, können Gemeinden Bauverbotszonen ausweisen. Das hat der Verfassungsgerichtshof entschieden. Die vorliegende Entscheidung ermöglicht den Kommunen weitreichende Möglichkeiten in der Bodenpolitik.