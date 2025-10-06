Drei Verletzte bei Zusammenstoß mehrerer Autos auf Mieminger Straße

Ein Überholmanöver endete am Sonntagabend auf der Mieminger Straße bei Nassereith in einem schweren Verkehrsunfall. Drei Personen mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Sonntag gegen 20.50 Uhr fuhr ein 47-jähriger Ungar mit seinem Auto auf der Mieminger Straße (B189) von Nassereith kommend in Richtung Holzleitensattel. Der Mann befand sich auf der zweiten Spur, um mehrere Fahrzeuge zu überholen. Am Ende der sogenannten „Dormitzer Geraden“ geriet er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto eines 49-jährigen Rumänen.

In weiterer Folge drehte sich das Fahrzeug des Ungarn um die eigene Achse und prallte gegen den Pkw einer nachfolgenden 33-jährigen Deutschen, die mit einem leeren Bootsanhänger unterwegs war.

Alle drei Fahrzeuge wurden dabei schwerbeschädigt, mehrere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der 49-jährige Rumäne, seine 49-jährige Beifahrerin sowie die 33-jährige Deutsche wurden leicht vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Zams gebracht. Der Ungar blieb laut eigenen Aussagen und verletzt und verweigerte eine ärztliche Behandlung, wie die Polizei mitteilte.