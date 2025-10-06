Kommentar

Putin punktet in Europa

Gabriele Starck

Europa ist verunsichert und uneins – sei es durch Drohnen ungewisser Herkunft, Internettrolle oder rechtspopulistische Erzählungen. All das hilft dem russischen Präsidenten. Ein Appell für mehr Besonnenheit und Miteinander.