Belebung der Innenstadt
Bekannt aus TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“: Mit „Clarissakork“ gegen Leerstand
Gegen den Leerstand wurde das Projekt „Zwischenraum“ initiiert. In den leeren Schaufenstern gibt es Informationen zur Immobilie. Clarissa Steurer hat ihren Laden am Innsbrucker Marktgraben eröffnet.
© Langegger, clarissacork
An die 150 Lokale stehen in Innsbruck leer, das Projekt „Zwischenraum“ soll jetzt helfen, diese Läden zu füllen. Das Projekt will vernetzen, Erleichterungen wie Mietreduktionen schafft es nicht.