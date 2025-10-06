Belebung der Innenstadt

Bekannt aus TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“: Mit „Clarissakork“ gegen Leerstand

Gegen den Leerstand wurde das Projekt „Zwischenraum“ initiiert. In den leeren Schaufenstern gibt es Informationen zur Immobilie. Clarissa Steurer hat ihren Laden am Innsbrucker Marktgraben eröffnet.
An die 150 Lokale stehen in Innsbruck leer, das Projekt „Zwischenraum“ soll jetzt helfen, diese Läden zu füllen. Das Projekt will vernetzen, Erleichterungen wie Mietreduktionen schafft es nicht.

