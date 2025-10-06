Für Neu-Mitglieder: Jetzt beitreten – bis zu 3 Monate geschenkt

Es gibt viele gute Gründe für eine ÖAMTC Mitgliedschaft.

„Vor allem auch, weil beim ÖAMTC nach wie vor der Mensch als Clubmitglied im Vordergrund steht“, erklärt Luca Schlabertz, Techniker und Pannenfahrer aus Innsbruck, „und weil der ÖAMTC viele Leistungen anbietet, die unseren Mitgliedern oft nicht bewusst sind. Ich merke das immer wieder im Arbeitsalltag.“

Wer jetzt beispielsweise eine Mitgliedschaft inklusive Schutzbrief um nur 170 Euro für 2026 abschließt, bekommt 3 Monate geschenkt.

Die Vorteile

Beim Fahrzeug geht nichts mehr? Rufen Sie in Österreich einfach die ÖAMTC-Nothilfe-Nummer 120 (ohne Vorwahl). Die Gelben Engel des Clubs sind Tag und Nacht rasch bei Ihnen und machen Ihr Fahrzeug wieder flott.

Sollte der Pannenfahrer nicht mehr weiterhelfen können: das gratis ÖAMTC-Clubmobil zur Weiterfahrt. © LUKAS LORENZ

Vorteilspartner. Mehr als 160.000 Partner hat der ÖAMTC – in Österreich und weltweit – unter Vertrag, damit Sie bares Geld sparen.

Perfekter Urlaub. Die Meine Reise App ist der smarte Reisepartner für unterwegs. Erstellen Sie Ihre persönliche Reise und Sie erhalten alle für Ihr Reiseziel relevanten Informationen. Für einen perfekten Urlaub im In- und Ausland.

Vertrauen in die Prüfdienste. Die erfahrenen ÖAMTC-Techniker prüfen kompetent und objektiv Ihr Fahrzeug mit modernsten Diagnosegeräten.

Schutz für die ganze Familie. Der Schutzbrief bietet zusätzlich ein einzigartiges Sicherheitspaket für die ganze Familie, u.a. Krankenrückholung in die Heimat – nötigenfalls mit dem ÖAMTC-Ambulanz-Jet.

Luca Schlabertz, Techniker und Pannenfahrer in Innsbruck „Beim ÖAMTC steht der Mensch als Clubmitglied im Vordergrund.“ © ÖAMTC

Wir sorgen für Ihr Recht. Ihr Club begleitet Sie nicht nur auf der Straße, sondern auch in juristischen Angelegenheiten rund um Auto, Fahrzeug, Reise und Verkehr.

Gut beraten – gut versichert. Die vom ÖAMTC mit qualifizierten Partnern angebotenen Versicherungspakete zeichnen sich durch niedrige Prämien, hohe Leistungen und umfassenden Schutz aus.

Freundschaftswerbung. Mitglieder werben Mitglieder. Einfach das gute Gefühl beim Club zu sein, weitergeben und tolle Geschenke kassieren. Hier erfahren Sie mehr: www.oeamtc.at/freundschaftswerbung

Infohotline Tel. 0512-3320