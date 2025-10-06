Vielfältig und erfolgreich
Der Tiroler Künstler Thomas Feuerstein und seine schaurig-schöne Fabrik des Lebens
Im Freiraum des Wiener Museumsquartiers ist derzeit Thomas Feuersteins Forschungsprojekt in fünf Teilen „Metabolica“ zu sehen. Der Innsbrucker Künstler ist so etwas wie ein Alchemist des 21. Jahrhunderts.
© T. Meyer/MQ Wien, Atelier Feuerstein
Der Tiroler Künstler Thomas Feuerstein ist der Erfinder raumgreifender Installationen genauso wie Maler, Grafiker, Verfasser von Hörspielen und Kurzgeschichten sowie Lehrender an der Innsbrucker Uni.