Vielfältig und erfolgreich

Der Tiroler Künstler Thomas Feuerstein und seine schaurig-schöne Fabrik des Lebens

Im Freiraum des Wiener Museumsquartiers ist derzeit Thomas Feuersteins Forschungsprojekt in fünf Teilen „Metabolica“ zu sehen. Der Innsbrucker Künstler ist so etwas wie ein Alchemist des 21. Jahrhunderts.
© T. Meyer/MQ Wien, Atelier Feuerstein

Von Edith Schlocker

Der Tiroler Künstler Thomas Feuerstein ist der Erfinder raumgreifender Installationen genauso wie Maler, Grafiker, Verfasser von Hörspielen und Kurzgeschichten sowie Lehrender an der Innsbrucker Uni.

