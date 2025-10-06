Flugbetrieb wieder aufgenommen

Drohnensichtung in Oslo führte zu vorübergehendem Ausfall des Flughafens

Oslo – Der Flughafen Oslo hat am Montag in der Früh den Flugverkehr vorübergehend eingestellt, nachdem in der Nähe des Flughafens eine Drohne gesichtet worden war. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB. Mehrere ankommende Flüge wurden verspätet oder umgeleitet, nachdem die norwegische Polizei gegen Mitternacht einen Bericht erhalten hatte, wonach ein Pilot der Norwegian Air während des Anflugs auf den Flughafen drei bis fünf Drohnen gesehen habe.

NTB berichtete, dass die Beobachtung weiterhin unbestätigt sei und dass der gesamte Flugbetrieb am Flughafen wieder aufgenommen worden sei. Die europäische Luftfahrt wurde in den vergangenen Wochen wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftraumverletzungen in Chaos gestürzt, darunter an den Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und München. (APA/Reuters)

Mehr zum Thema:

undefined

Tausende Passagiere strandeten

Drohnensichtungen am Flughafen München: Was wir wissen und was nicht

undefined

Drohnen gesichtet

Tausende über Nacht gestrandet: Flugbetrieb in München läuft nach Drohnenalarm wieder

undefined

Kein Flugbetrieb in München

Alarmstimmung nach Drohnenalarm: Europa ortet „hybriden Krieg“ Russlands

undefined

3000 Passagiere betroffen

Drohne sorgt für Chaos am Münchner Flughafen: Verursacher unbekannt

undefined

Ab Montag

Nach neuerlichen Sichtungen: Dänemark verbietet alle zivilen Drohnenflüge

undefined

Auch Deutschland betroffen

Neue Drohnensichtungen in Dänemark heizen Sorgen um Sicherheit weiter an

undefined

Herkunft der Flugkörper unklar

Drohnen über Dänemarks größtem Militärstützpunkt gesichtet