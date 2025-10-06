tt.com Regionalliga Tirol

Drei Doppelpacker stürmten mit ihren Toren ins Team der Runde

In Oberperfuss herrschte nach dem Befreiungsschlag am Sonntag Erleichterung.
© Förtsch

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305