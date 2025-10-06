19-Jähriger bei Sturz von Brunnen in Südtirol tödlich verletzt

Ein 19-jähriger Einheimischer ist in der Nacht auf Sonntag in Glurns im Südtiroler Vinschgau von einem Brunnen gestürzt und dabei tödlich verletzt worden.

Der junge Mann war laut Südtiroler Medienberichten mit mehreren Bekannten unterwegs gewesen. Er kletterte auf die den Brunnen zierende Statue und stürzte dann mit dieser zu Boden.