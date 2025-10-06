- Überblick
Proteste bei der Admira
Silberberger trotzt Fan-Attacke: „Nicht angenehm, wenn ein Plakat an der Straße hängt“
Wurde als ungeschlagener Tabellenzweiter mit der Admira von Fans angezählt – Ex-WSG-Coach Thomas Silberberger.
© gepa/Hackner
Von Alexander Gruber
