Mit Pkw kollidiert

Auf Windschutzscheibe geschleudert: 17-jährige Motorradfahrerin in Osttirol verletzt

Matrei i.O. – Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am Montag in der Früh gegen 7 Uhr in Matrei in Osttirol gekommen. Im Kreuzungsbereich Tauerntalstraße und Marstallweg kollidierte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit einer 17-jährigen Motorradfahrerin. Sie wurde dabei auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

Der Pkw-Fahrer leistete gemeinsam mit unbeteiligten Personen sofort Erste Hilfe. Die 17-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde laut Polizei nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046