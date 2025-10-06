Mit Pkw kollidiert
Auf Windschutzscheibe geschleudert: 17-jährige Motorradfahrerin in Osttirol verletzt
Matrei i.O. – Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am Montag in der Früh gegen 7 Uhr in Matrei in Osttirol gekommen. Im Kreuzungsbereich Tauerntalstraße und Marstallweg kollidierte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit einer 17-jährigen Motorradfahrerin. Sie wurde dabei auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.
Der Pkw-Fahrer leistete gemeinsam mit unbeteiligten Personen sofort Erste Hilfe. Die 17-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde laut Polizei nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)