Auf Windschutzscheibe geschleudert: 17-jährige Motorradfahrerin in Osttirol verletzt

Matrei i.O. – Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am Montag in der Früh gegen 7 Uhr in Matrei in Osttirol gekommen. Im Kreuzungsbereich Tauerntalstraße und Marstallweg kollidierte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit einer 17-jährigen Motorradfahrerin. Sie wurde dabei auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.