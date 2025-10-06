Radfahrer krachten in Innsbruck ineinander, beide in Klinik gebracht

Innsbruck – Zwei Fahrradfahrer sind am Montagfrüh gegen 7.45 Uhr in Innsbruck frontal zusammengestoßen. Wie es dazu kam, ist bisher noch unklar. Ein 27-Jähriger war mit einem Citybike auf der rechten Seite des Radstreifens im Bereich Vögelebichl in Richtung Norden unterwegs.