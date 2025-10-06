Mit Kran abgeladen

Jetzt werden die Bäume am Bozner Platz gepflanzt: So groß sind die Gleditschien

Vorsichtig werden die Bäume mit dem Kran abgeladen.
© Liebl Daniel

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561