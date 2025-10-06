Osttirolerin Sara De Blue in blauem Dirndl eroberte die Herzen auf der Münchner Wiesn im Sturm

Das wohl größte Volksfest im deutschsprachigen Raum geht zu Ende. Rund 6,5 Millionen Menschen haben das Münchner Oktoberfest besucht. Ganz besonders spannend war es in diesem Jahr für die Tiroler Sängerin Sara De Blue, die als eine der wenigen österreichischen SängerInnen die Ehre hatte, auf der „Wiesn“ aufzutreten.