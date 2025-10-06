Schauspieler Teichtmeister am Oktoberfest festgenommen und in JA Innsbruck gebracht

Der zu bedingter Haft verurteilte ehemalige Burgschauspieler wurde in München mit Kokain erwischt und festgenommen. Er befindet sich aktuell in der Innsbrucker Justizanstalt.

Der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister, der im September 2023 in Wien wegen Besitzes und Herstellung von zehntausenden Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt wurde, ist am Wochenende festgenommen worden. Er soll gegen gerichtliche Auflagen verstoßen haben. Das bestätigten sein Rechtsvertreter Rudolf Mayer und die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, der APA.

Im Zusammenhang mit seiner rechtskräftigen Verurteilung waren Teichtmeister strenge Auflagen erteilt worden. Unter anderem wurde ihm für die Dauer einer fünfjährigen Probezeit der Konsum von Suchtmitteln untersagt. Wie zunächst die Krone und Heute berichtet hatten, dürfte Teichtmeister in der Vorwoche nach einem Besuch des Münchner Oktoberfestes in beeinträchtigtem Zustand in eine Polizeikontrolle geraten und dabei mit Kokain erwischt worden sein.

„Vom zuständigen Wiener Richter wurde daraufhin sofort eine Festnahmeanordnung erlassen“, bestätigte Teichtmeisters Rechtsvertreter Montagmittag der APA. Teichtmeister habe sich selber zur Polizei begeben, als er davon Kenntnis erlangte, betonte Mayer. Teichtmeister befindet sich aktuell als Maßnahme der sogenannten Krisenintervention in der Justizanstalt (JA) Innsbruck.

Rechtsvertreter: „Einmaliger Ausrutscher“