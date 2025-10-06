Tirol hat gewählt

„9 Plätze – 9 Schätze“-Voting beendet: Dieses Ausflugsziel geht für Tirol ins Rennen

Barbara Karlich und Armin Assinger suchen gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios den schönsten Platz Österreichs.
Bereits zum zwölften Mal sucht die ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ rund um den Nationalfeiertag den schönsten Platz des Landes. Die Tirolerinnen und Tiroler haben beim Voting entschieden, wer Tirol beim bundesweiten Finale Ende Oktober vertritt.

