Bus statt Zug: Arlbergbahnstrecke bis Anfang November gesperrt

Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird die Arlbergbahnstrecke von 6. Oktober bis 2. November gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird für diesen Zeitraum eingerichtet.

„Ziel ist es, die großteils eingleisige Strecke zwischen Ötztal und Bludenz fit für die kommenden Jahre zu machen“, das gaben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in einer Aussendung bekannt. Dieser Abschnitt wird von 6. Oktober bis 2. November vollständig gesperrt. Umfangreiche Erhaltungsarbeiten und Gleisneulagen, die Sanierung einer Lawinenschutzgalerie im Bereich Wald am Arlberg und die Modernisierung des Bahnhofs Schönwies sind geplant.

Die ÖBB bemühe sich um ein verlässliches Mobilitätsangebot für den betroffenen Zeitraum. Der Personenverkehr wird über einen Schienenersatzverkehr mit Bussen abgewickelt. Um die Orientierung für Fahrgäste zu erleichtern, kommen laut ÖBB farblich gekennzeichnete Linien zum Einsatz.

Farbkennzeichnung des Schienenersatzverkehrs 🟢: Direktbusse für den Fernverkehr zwischen Ötztal und Bludenz verbinden die beiden Regionen ohne Zwischenhalt. Einzelne Busse fahren auch weiter bis/ab Buchs SG bzw. Sargans, um Anschlüsse nach Zürich sicherzustellen. 🔴: Ebenfalls für den Fernverkehr fahren Busse mit Zwischenhalten auf der Strecke Ötztal–Bludenz. Diese Busse bedienen die Unterwegshalte entlang der Strecke. 🟡: Für alle Züge des Nah- und Regionalverkehrs zwischen Ötztal und Landeck-Zams wird ein umfassender Schienenersatzverkehr organisiert. Die Verbindung bleibt damit auch für PendlerInnen und regionale Fahrgäste gesichert. 👉 Die genauen Fahrpläne sind auf oebb.at, in der ÖBB App sowie an den entsprechenden Bahnhöfen verfügbar.

Laut ÖBB sind die Fahrzeiten der Schienenersatzverkehr-Busse so geplant, dass der Anschluss bei normalen Straßenverhältnissen erreicht wird. In manchen Fällen fahren die Busse in Bludenz oder Sargans aber früher als im regulären Fahrplan vorgesehen ab. Die ÖBB empfehlen daher Reisenden aus Vorarlberg in Richtung Innsbruck und Wien eine halbe Stunde früher nach Bludenz zu kommen, um den gewünschten Railjet in Ötztal zu erreichen.

Die Arlbergbahnstrecke wird „fit für die kommenden Jahre“ gemacht. © ÖBB

Umleitung des Fernverkehrs Graz-Zürich