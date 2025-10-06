Exklusiv statt überlaufen
Wenn auf der Piste gar nichts mehr geht: Obergrenzen für Skigebiete auch in Tirol?
In Tirol limitieren meist die begrenzten Parkmöglichkeiten die Zahl der Skifahrer. Überfüllte Pisten soll es vor allem aus Sicherheitsgründen künftig nicht mehr geben.
© TT/Rita Falk (1), iStock/oleinik (1)
Ein Skigebiet in den Dolomiten begrenzt erstmals die Zahl der Tages-Skifahrer. Argumentiert wird die umstrittene Maßnahme einerseits mit der Sicherheit, andererseits mit Nachhaltigkeit. Sind Limits auch eine Option für überfüllte Skigebiete in Tirol?