Schwerer Rückschlag für ÖFB-Gegner in WM-Quali: Topstürmer fällt lange aus
Der VfB Stuttgart muss voraussichtlich für längere Zeit auf Stürmer Ermedin Demirovic verzichten. Bei dem 27-Jährigen wurde eine beginnende Fraktur der Fußwurzel diagnostiziert, wie der deutsche Bundesligist einen Tag nach seinem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim mitteilte.
Demirovic könne bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Nähere Details nannte der VfB nicht. Es wird spekuliert, dass der Angreifer bis zu acht Wochen ausfällt.
ÖFB-Spiele diese Woche
- Donnerstag, 20.45 Uhr: Österreich – San Marino
- Sonntag, 20.45 Uhr: Rumänien – Österreich
Das sind auch für Österreichs WM-Quali-Gegner Bosnien-Herzegowina schlechte Nachrichten, dem Demirovic in den finalen Spielen nicht zur Verfügung steht. In den bisherigen fünf Partien kam er fünfmal zum Einsatz und verbuchte dabei einen Treffer und einen Assist.
Bosnien liegt in der Gruppe H aktuell aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem ÖFB-Team auf Platz eins, hat aber eine Partie mehr ausgetragen. Der prognostizierte Showdown um das WM-Ticket steigt am 18. November in Wien, wenn die beiden Top-Mannschaften am letzten Quali-Spieltag im direkten Duell aufeinandertreffen. (TT.com)