Schwerer Rückschlag für ÖFB-Gegner in WM-Quali: Topstürmer fällt lange aus

Der VfB Stuttgart muss voraussichtlich für längere Zeit auf Stürmer Ermedin Demirovic verzichten. Bei dem 27-Jährigen wurde eine beginnende Fraktur der Fußwurzel diagnostiziert, wie der deutsche Bundesligist einen Tag nach seinem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim mitteilte.

Demirovic könne bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Nähere Details nannte der VfB nicht. Es wird spekuliert, dass der Angreifer bis zu acht Wochen ausfällt.

ÖFB-Spiele diese Woche Donnerstag, 20.45 Uhr: Österreich – San Marino

Sonntag, 20.45 Uhr: Rumänien – Österreich

Das sind auch für Österreichs WM-Quali-Gegner Bosnien-Herzegowina schlechte Nachrichten, dem Demirovic in den finalen Spielen nicht zur Verfügung steht. In den bisherigen fünf Partien kam er fünfmal zum Einsatz und verbuchte dabei einen Treffer und einen Assist.