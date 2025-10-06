Noch bis zum 17. Oktober
Einspurige Straßenführung sorgte am Montag für Stau auf der Luegbrücke
Bilder wie diese dürften in den kommenden Tagen häufiger zu sehen sein: Auf der derzeit nur einspurig befahrbaren Luegbrücke staute es sich am Montag teils stark.
© Screenshot/Asfinag
Der Fahrkalender des Autobahnbetreibers Asfinag sieht für die kommenden Wochen wieder einige Tage vor, an denen die wichtige Strecke auf der Brennerautobahn einspurig bleibt. Das sorgte bereits am Montag für teils beträchtlichen Stau.