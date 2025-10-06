- Überblick
Wiederholte Sichtung
Foto von nächtlicher Wanderung: Bär lief im Oberland vor die Linse
Im Gemeindegebiet von Pfunds wurde erneut ein Bär nachgewiesen. Heuer gab es mehrere Risse in der Region. Ob es sich um ein oder mehrere Tiere handelt, ist unklar.
