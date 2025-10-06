Um über 10.000 Euro geprellt: Schwerer Mietbetrug im Bezirk Kitzbühel
Ein 57-jähriger Österreicher wurde Opfer eines schweren Mietbetrugs, nachdem sein deutscher Mieter trotz neuer Vereinbarung keine Zahlungen mehr leistete. Die Polizei ermittelt.
Am Montag erstattete ein 57-jähriger Österreicher auf einer Polizeiinspektion Anzeige wegen schweren Mietbetrugs. Der Mann hatte ursprünglich im Dezember 2022 eine Wohnung im Bezirk Kitzbühel über eine Firma an einen 43-jährigen Deutschen vermietet, befristet über drei Jahre. Wiederholte Zahlungsschwierigkeiten führten dazu, dass am 1. April 2025 ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wurde, der jedoch erneut nicht eingehalten wurde.
Seit Mai dieses Jahres leistete der Mieter trotz mehrmaliger Aufforderungen keine Zahlungen mehr, bewohnte die Wohnung jedoch weiterhin. Über Chat-Nachrichten täuschte der 43-Jährige dem Vermieter jedoch wiederholt eine Zahlungsfähigkeit vor. Der Schaden für den Vermieter beläuft sich auf über zehntausend Euro. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)