Um über 10.000 Euro geprellt: Schwerer Mietbetrug im Bezirk Kitzbühel

Ein 57-jähriger Österreicher wurde Opfer eines schweren Mietbetrugs, nachdem sein deutscher Mieter trotz neuer Vereinbarung keine Zahlungen mehr leistete. Die Polizei ermittelt.

Am Montag erstattete ein 57-jähriger Österreicher auf einer Polizeiinspektion Anzeige wegen schweren Mietbetrugs. Der Mann hatte ursprünglich im Dezember 2022 eine Wohnung im Bezirk Kitzbühel über eine Firma an einen 43-jährigen Deutschen vermietet, befristet über drei Jahre. Wiederholte Zahlungsschwierigkeiten führten dazu, dass am 1. April 2025 ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wurde, der jedoch erneut nicht eingehalten wurde.