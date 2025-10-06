Spitzendiplomat abberufen

Botschafter mit Sex-Blog: Kommission kritisiert Untätigkeit von Schallenberg und Kabinett

Alexander Schallenberg (ÖVP) übergab das Außenministerium im März an Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Der Disziplinarfall, den er ihr hinterließ, poppte erst später auf.
© APA/Steinmaurer
Wolfgang Sablatnig

Der frühere Außenminister und sein Kabinett wussten von der Affäre und einem Disziplinarverfahren Bescheid, schreibt eine Untersuchungskommission. Sie meint, die Ressortleitung hätte den Diplomaten abberufen müssen.