Spitzendiplomat abberufen
Botschafter mit Sex-Blog: Kommission kritisiert Untätigkeit von Schallenberg und Kabinett
Alexander Schallenberg (ÖVP) übergab das Außenministerium im März an Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Der Disziplinarfall, den er ihr hinterließ, poppte erst später auf.
© APA/Steinmaurer
Der frühere Außenminister und sein Kabinett wussten von der Affäre und einem Disziplinarverfahren Bescheid, schreibt eine Untersuchungskommission. Sie meint, die Ressortleitung hätte den Diplomaten abberufen müssen.