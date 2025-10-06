Krankheit verkürzen
Von der Linde bis zum Rettich: Sechs Hausmittel, die bei Erkältung und Infekten helfen
Die ersten Viren treiben in Tirol bereits ihr Unwesen, die Krankenstände nehmen zu. Die folgenden sechs Tipps helfen dabei, die Erkältungssaison zumindest etwas unbeschadeter zu überstehen.
© Canva
Hust, schnäuz, schnief: Die Erkältungssaison ist in Tirol bereits voll angelaufen. Dabei ist man seiner Erkrankung nicht vollkommen hilflos ausgeliefert: Die folgenden sechs Tipps helfen dabei, einer Infektion mit Corona, Influenza und Co. vorzubeugen – oder sie zumindest zu mildern.