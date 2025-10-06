Schwerer Betrug: 63-Jähriger in Landeck verlor über 10.000 Euro durch Krypto-Betrug

Landeck – In den vergangenen Wochen und Monaten wurden immer wieder Fälle publik, in denen TirolerInnen auf der Suche nach einer online-Anlagemöglichkeit Opfer von Internetbetrügereien wurden. Ein weiterer solcher Fall wurde nun am Montag in Landeck bekannt.

Wie die Polizei berichtet, war im April ein 63-jähriger Deutscher über einen Messenger-Dienst in eine Gruppe hinzugefügt worden, in der eine angebliche Finanzberaterin Informationen über Geldanlagen in Krypto-Währungen teilte. Die Beraterin nahm auch in einem privaten Chat Kontakt mit dem Mann auf und empfahl ihm, auf einer von ihr genannten Internetplattform zu investieren.

Auszahlung scheiterte

Der Mann überwies zunächst über tausend Euro und wurde bald darauf von einem angeblichen Analyseteamleiter über die täglichen Gewinnzuwächse informiert. Erfreut über den vermeintlichen Erfolg seiner ersten Investition, überwies er einen weiteren mittleren vierstelligen Betrag. Als er schließlich seinen Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde ihm mitgeteilt, dass dies erst nach Zahlung einer Gebühr von über tausend Euro möglich sei. Auch dies tat der Mann wie ihm aufgetragen.