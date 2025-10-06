In Klink gebracht
Hammer in Rücken gerammt: 34-Jähriger bei Unfall auf Baustelle in Kirchdorf verletzt
Kirchdorf in Tirol – Am Montagnachmittag ereignete sich auf einer Baustelle in Kirchdorf in Tirol ein Arbeitsunfall. Ein 34-jähriger Österreicher rutschte laut Polizei gegen 15 Uhr auf dem nassen Untergrund aus und stürzte. Dabei rammte sich der Arbeiter einen an seinem Gürtel befestigten Hammer seitlich in den Rücken.
Trotz der schmerzhaften Verletzung gelang es ihm, den Hammer selbständig zu entfernen. Ein zu Hilfe gerufener Arbeitskollege leistete umgehend Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurde der 34-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. (TT.com)