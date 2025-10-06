Hammer in Rücken gerammt: 34-Jähriger bei Unfall auf Baustelle in Kirchdorf verletzt

Kirchdorf in Tirol – Am Montagnachmittag ereignete sich auf einer Baustelle in Kirchdorf in Tirol ein Arbeitsunfall. Ein 34-jähriger Österreicher rutschte laut Polizei gegen 15 Uhr auf dem nassen Untergrund aus und stürzte. Dabei rammte sich der Arbeiter einen an seinem Gürtel befestigten Hammer seitlich in den Rücken.