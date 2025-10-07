Auto landete bei Mils auf Bahngleis: 74 Züge im Nah- und Fernverkehr betroffen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend in Mils: Ein 41-jähriger Tiroler kam mit seinem Auto von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf den Bahngleisen liegen. Der Mann flüchtete zunächst von der Unfallstelle – die Nachsuche löste einen Großeinsatz aus. Von einer damit einhergehenden Sperre des „wohl meistbefahrenen Streckenabschnitts in Tirol“ waren unzählige Züge betroffen.