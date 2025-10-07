Amtsmissbrauch-Vorwurf gegen ÖVP-Klubobmann Wöginger: WKStA stimmt Diversion zu

Im Prozess gegen den ÖVP-Klubobmann und zwei weitere Angeklagte wegen Missbrauchs der Amtsgewalt stimmt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WkStA) am ersten Prozesstag gegen Mittag einer Diversion zu. Das Gericht zog sich daraufhin zur Beratung zurück. Alle Entwicklungen im Live-Blog.

Linz – Im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wegen Missbrauchs der Amtsgewalt am Dienstag im Landesgericht Linz stimmt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einer Diversion zu. Das teilten ihre Vertreter nach einer Verhandlungspause mit. Das Gericht zog sich daraufhin zur Beratung zurück. Zu Prozessbeginn hatten alle drei Angeklagten eine „Verantwortungsübernahme“ angekündigt.

Mit der Verantwortungsübernahme wäre eine Diversion möglich. Die Oberstaatsanwälte der WKStA sehen die Voraussetzungen dafür „gerade noch gegeben“: Das Opfer habe nur einen geringen Vermögensschaden erlitten und sei rehabilitiert worden, der Staat sei zwar geschädigt worden, allerdings sei „kein gänzlich ungeeigneter“ Kandidat zum Zug gekommen, sondern nur ein „weniger geeigneter“. Hinzu komme, dass die Taten nahezu neun Jahre her seien und sich die Beschuldigten seither „wohl verhalten haben“.

Was eine Diversion bedeutet

Sollte das Gericht eine Diversion beschließen, müssten die Angeklagten eine beispielsweise verhängte Geldbuße zahlen. Kommen dann keine Einsprüche, wäre das Verfahren rechtskräftig eingestellt und sie wären nicht vorbestraft. Auch wenn die WKStA einer Diversion zugestimmt hat, steht fest, dass sie am Dienstag keine Entscheidung über einen Einspruch treffen würde, denn sie sei weisungs- und berichtspflichtig, wie ihr Sprecher Journalisten erklärte.

Eine Diversion könnte das Verfahren deutlich verkürzen. Insgesamt wären nämlich elf Verhandlungstage anberaumt. Auch die Angeklagten würden sich einiges ersparen: Die Strafdrohung liegt bei sechs Monaten bis fünf Jahren. Eine Verurteilung von mehr als sechs Monaten unbedingt oder einem Jahr bedingt wäre zudem mit einem Mandatsverlust verbunden.

Dem ÖVP-Klubobmann wird von der WKStA „Postenschacher“ vorgeworfen. Er soll bei dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, für einen Parteifreund interveniert und dafür gesorgt haben, dass dieser Vorstand des Finanzamts für Braunau, Ried und Schärding wurde. Ebenfalls angeklagt sind zwei Finanzbeamte – der Erstangeklagte war der Leiter der Begutachtungskommission, der Zweitangeklagte Mitglied derselben. Wöginger als Drittangeklagter wird als Bestimmungstäter geführt. Ereignet haben soll sich die mutmaßliche Intervention im Jahr 2017, als Wöginger bereits Abgeordneter im Nationalrat war. Alle drei Angeklagten – für sie gilt die Unschuldsvermutung – hatten bisher die Vorwürfe bestritten. (APA)

